Warner Music France a récemment annoncé la réédition événement de l’un des plus grands chefs-d’œuvre du rap français : « 5ème AS » de MC Solaar. a récemment annoncé la réédition événement de l’un des plus grands chefs-d’œuvre du rap français :

Vingt-cinq ans après sa déferlante historique, cet album iconique est de retour dans les bacs le 18 septembre prochain.

Sorti initialement en 2001, « 5ème AS » est l’album de la consécration populaire et critique. Porté par des textes d’une finesse rare, des rimes ciselées et une production d’une richesse inégalée,

L’album s’est écoulé à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, décrochant un double disque de platine mémorable.

De l’incontournable et mélancolique « Solaar Pleure » à l’hymne d’espoir « La Vie est Belle », en passant par l’énergie solaire de « Hasta la Vista », chaque titre de cet opus en fait un classique.

« Avec « 5ème AS », MC Solaar a confirmé que le rap était une littérature majeure. »

Pour célébrer cet héritage, Warner Music France propose plusieurs formats dont 3 éditions ultra-limitées, disponibles dès aujourd’hui en précommande :

⁠- Un tirage ultra-limité de l’édition internationale de l’album en double vinyle couleur crème « Fifth Ace », sortie à l’export uniquement et contenant des titres exclusifs.

– Le Double Vinyle de Couleur or (Édition Limitée Fnac) : album original, pochette originale, nouvelle gravure vinyle, double vinyle gatefold couleur.

– Le Double Vinyle standard (Noir 140g) : album original.

– Une version 2 CD Édition Limitée Digipak : contenant l’album original sur le CD1 et un second CD regroupant des versions rares et inédites en France.