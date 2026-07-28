Purstream, une nouvelle adresse en juillet 2026



Il y a quelques mois Purstream a pris la place de Xalaflix auprès des fans de streaming gratuit et la plateforme est toujours active sous une nouvelle adresse tout en ayant un nom de domaine de secours qui tient les internautes informer des mises à jour.

Si vous souhaitez toujours retrouver l’adresse du site Purstream à jour il est possible de vous rendre sur l’adresse Purstream.wiki permettant de répertorier le nom de domaine actif ainsi que l’accessibilité en temps réel avec l’état des serveurs et aussi un guide d’utilisation pour visionner les contenus multimédias en streaming ou souscrire à l’offre « max » du site.

La dernière adresse active au mois de juillet 2026 est celle en .store, elle permet de continuer d’accéder aux services de Purstream notamment depuis une connexion internautes n’importe où dans le monde.

Il est aussi possible de suivre les nouveautés de la plateforme via la chaîne Telegram officielle de Purstream, t.me/purstreamm. A noter toutefois qu’il faut tenir compte de la mise en garde sur l’utilisation d’un tel site qui est répréhensible par la loi française car la plateforme ne respecte la législation sur le droit d’auteur et n’a pas d’autorisation des ayants droits pour la diffusion des vidéos.