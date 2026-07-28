Movix, l’adresse de l’alternative gratuite de Netflix ?



Movix est un immense annuaire de films et de séries en streaming entièrement en français mais la plateforme n’a rien officielle à la différence d’une application de streaming telle que Netflix et son adresse change régulièrement en raison de son caractère illicite.

Sans aucun inscription ou abonnement, Movix offre un accès à un large catalogue de vidéos sauf que cela est illégal car le site n’a pas l’autorisation des détenteurs des droits d’auteur pour la partage du contenu, son utilisation est donc déconseillée car sanctionnable par les autorités qui procèdent fréquemment à des blocages de l’URL du site.

En juillet 2026, les informations sur Movix sont notées sur le nom de domaine Movix.online qui informe les changements d’adresses et les nouveautés concernant la plateforme qui possède également une communauté active sur Telegram ou permet encore de livrer les conseils pour garantir une connexion optimale.

C’est actuellement l’extension .fun qui est en place pour permettre un accès depuis une connexion dans le monde entier.