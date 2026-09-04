Le Cœur, le nouveau clip de Passi

Passi, cette légende vivante qui a fait penser, danser, pleurer plusieurs générations entre son groupe mythique hardcore Ministère ÄMER, son Label Secteur Ä (Doc Gyneco, Ärsenik, Neg’marron, Singuila, Passi, Stomy…) son groupe pionnier de l’afro-rap Bisso Na Bisso qui a inspiré toute la nouvelle génération (Tiakola, Naza, Keblack…) ses immenses collaborations avec Calogero ou Johnny Halliday dans Face à la mer, et Le temps passe…

Et sans oublier ses Hits Laisse parler les gens et Reviens dans ma vie dans ses compilations Afro-Zouk “dis l’heure de…”.

Passi n’est pas de retour, il a toujours été présent.