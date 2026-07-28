Gims continue sur sa lancée avec « Fantaisie »

Gims ne s’arrête plus, l’ancien leader de la Sexion D’Assaut ne connait pas de répit et enchaine les singles ces derniers mois avec souvent beaucoup de succès, cet été il va encore vous ambiancer avec le tube « Fantaisie » dont il a également présenté le clip, disponible sur Youtube.

Derrière son efficacité club, « Fantaisie » cache une belle dose d’amertume. Gims avance masqué, alliant refrain festif et règlement de comptes.

Du tri dans son équipe aux souvenirs emballés sous vide, l’artiste panse ses blessures en faisant danser les foules. Une lucidité hyper rythmée qui s’écoute autant qu’elle se danse.