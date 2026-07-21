Maes de retour pour un feat avec ElGrandeToto sur Casanegra

Ecrit par
Pierre Master
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Maes de retour pour un feat avec ElGrandeToto sur Casanegra

Mocro Stars présente le single Casanegra qui est une connexion inédite entre ElGrandeToto et Maes.

Pour son premier extrait, Mocro Stars dévoile « Casanegra », la toute première collaboration entre ElGrandeToto et Maes. Une rencontre inédite entre deux artistes majeurs de leur génération, réunis sur une production mélodique et immersive. N’hésite pas à me dire si un relai est envisageable ?

« Casanegra », c’est la connexion inattendue de deux parcours, de deux territoires et de deux influences, rassemblés autour d’une même culture en mouvement. Un morceau construit sur les échanges, les voyages et les passerelles artistiques qui transcendent les frontières.

Pierre Master
Rédacteur et assistant technique du site. En charge également de trouver toutes les nouveautés du rap français et de l'actualités du moment qui buzz sur la toile pour la rédaction des articles.

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