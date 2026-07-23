Kayna Samet dévoile un double single exceptionnel

Ecrit par
Malo Kayaku
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Kayna Samet dévoile un double single exceptionnel

Le retour de la voix d’or du R&B français s’annonce avec une force et une profondeur inédites. Kayna Samet dévoile un double single exceptionnel, première pierre de son prochain projet très attendu : SABBARA.

Plus qu’une simple suite de morceaux, ce projet raconte une transformation. Il trace le parcours d’une femme à travers ses différentes incarnations, en explorant les facettes d’un féminin pluriel et puissant.

Ce double single incarne cette dualité, entre affirmation de soi face au monde et retour intime aux sources, dans son pays, l’Algérie.

Malo Kayaku
Administrateur et éditeur pour le site 13or-du-hiphop, technicien en charge des serveurs et du bon fonctionnement du site internet, passionné du hip hop américains et français depuis le début des années 2000.

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