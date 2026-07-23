Le retour de la voix d’or du R&B français s’annonce avec une force et une profondeur inédites. Kayna Samet dévoile un double single exceptionnel, première pierre de son prochain projet très attendu : SABBARA.

Plus qu’une simple suite de morceaux, ce projet raconte une transformation. Il trace le parcours d’une femme à travers ses différentes incarnations, en explorant les facettes d’un féminin pluriel et puissant.

Ce double single incarne cette dualité, entre affirmation de soi face au monde et retour intime aux sources, dans son pays, l’Algérie.