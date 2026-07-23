LYNA MAHYEM SIGNE SON RETOUR AUX SONORITÉS AFRO-URBAINES AVEC UN NOUVEAU SINGLE EN FEATURING AVEC KULTURR

Lyna Mahyem ouvre un nouveau chapitre artistique avec un morceau uptempo aux influences afro, pop urbaine et mélodiques, pensé pour s’imposer comme l’un des titres feel good de l’été.

Avec ce single, Lyna revient à une couleur musicale qui a marqué ses débuts et participé à son identité artistique dès les premiers morceaux qui l’ont révélée au grand public, notamment autour du remix “92i Veyron” de Booba. Plus de 10 ans après, elle retrouve cette énergie afrobeat moderne, solaire et fédératrice, désormais portée par une production actuelle et calibrée pour les usages streaming et réseaux sociaux.

Pour ce titre, elle s’associe à Kulturr, nouvelle figure montante de la scène urbaine francophone. L’artiste franco-angolais et congolais cumule déjà plus de 30 millions de streams avec ses projets “HOPE”, porté par des titres comme “Busy” ou “Jojo”. Entre afro, rap mélodique et R&B, Kulturr s’impose auprès d’une nouvelle génération d’auditeurs et enchaîne les salles parisiennes sold out.

Le morceau est également porté par Wiils et Taliixo à la composition, deux références de la scène urbaine et afro actuelle, reconnus pour leur capacité à créer des productions modernes, mélodiques et immédiatement efficaces.

UN SINGLE ENTRE ÉMOTION, MÉLODIES ET ÉNERGIE ESTIVALE

Le morceau mélange toplines mélodiques, rythmiques afro et ADN émotionnel propre à Lyna Mahyem. On y retrouve des thèmes forts comme la famille, la résilience, les responsabilités et l’ambition, dans un format accessible, moderne et immédiatement identifiable.