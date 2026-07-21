

Oboy est de retour ce avec « Toxic », son nouveau single qu’il tease depuis quelques jours sur les réseaux. N’hésite pas à me dire ce que tu en penses, et si un relai autour de cette nouvelle sortie est envisageable !

Le morceau dégage une énergie solaire, avec un refrain qui respire l’été. Il joue sur le paradoxe du mot « Toxic » : ce n’est pas une relation sombre, mais plutôt une addiction au charme d’une personne qui devient son plus beau vertige. Une déclaration d’amour moderne, où l’homme assume d’être vulnérable face à une femme qui le bouleverse.

Oboy était présent lors du festival Yardland, il a interprété le morceau « Come Over » avec Jorja Smith.