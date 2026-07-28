Hornet La Frappe présente annonce un feat avec TK : « Khalele »



Hornet fait son retour avec une série de titres en featurings depuis le mois de mai. Avec Stavo « C’est un métier », puis La Chine avec « Sentimental » et ZZ sur « Hood ». Le vendredi 24 juillet, c’est avec TK sur le titre « Khalele » pour une connexion 9.3 x 1.3 ultra efficace !

Hornet la Frappe, met sa ville Epinay-sur scène sur la grande carte du rap français dés 2016 avec son premier banger « Gramme 2 Peuf » certifié diamant.

Avant d’enchaîner avec la mixtape Nous-Mêmes (2017) certifiée platine. Son premier album Dans les Yeux (2018) cartonne avec des feats de poids comme Lacrim, Ninho ou Heuss l’Enfoiré. Il confirme avec Ma Ruche (2020) puis Toujours Nous-Mêmes (2021) qui topent les charts dès leur sortie.



Reconnu comme l’un des rappeurs majeurs de sa génération, il est capable d’allier gros bangers et mélo et morceaux rap introspectifs.



En mai 2025, il passe le milliard de streams sur Spotify, grâce à ses hits comme « 93% » feat GLK (88 millions d’écoutes Spotify), « Gasolina » feat Ninho (85 millions), « Je pense à toi » (52 millions), « Taga » (47 millions), « Gramme 2 Peuf » (45 millions), « Calumet » (43 millions).