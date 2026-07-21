JuL : « Les soucis » et « On oublie pas », ses nouveaux titres

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estelle
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JuL : « Les soucis » et « On oublie pas », ses nouveaux titres
Toujours aussi productif, Jul ne prend pas de pause estivale et vient d’offrir deux nouveaux moreaux à son public disponibles en écoute sur les applications de streaming : « Les soucis » et « On oublie pas ».

Avec « Les soucis », Jul livre une chanson introspectif où la mélancolie prend le pas. A coeur ouvert, l’artiste se confie sur une relation toxique, marquée par les déceptions et la lassitude. Tiraillé par la rancoeur et le besoin pressant d’évasion, le J opte pour une ambiance plus sombre et personnelle et chante ses failles avec sincérité.

estelle
Estelle.G : co-gérante, responsable commercial, marketing, en charge des réseaux sociaux et rédactrice occasionnelle. Je fusionne deux de mes passions, le Hip-hop et l'écriture.
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