JuL : « Les soucis » et « On oublie pas », ses nouveaux titres



Toujours aussi productif, Jul ne prend pas de pause estivale et vient d’offrir deux nouveaux moreaux à son public disponibles en écoute sur les applications de streaming : « Les soucis » et « On oublie pas ».

Avec « Les soucis », Jul livre une chanson introspectif où la mélancolie prend le pas. A coeur ouvert, l’artiste se confie sur une relation toxique, marquée par les déceptions et la lassitude. Tiraillé par la rancoeur et le besoin pressant d’évasion, le J opte pour une ambiance plus sombre et personnelle et chante ses failles avec sincérité.