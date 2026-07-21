Guizmo libéré

Ecrit par
Grégory Kocher
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Guizmo libéré
Guizmo va annoncer ce soir à 18h un pop-up store avec merch, dédicaces, dj set et live ce samedi 25 juillet à Paris

L’absence de Guizmo pour la sortie de son album en mai dernier et l’annulation de son Olympia, dues à son incarcération en Allemagne puis en Suisse, ont privé l’artiste de ce qu’il attendait depuis des années et de ce pour quoi il avait travaillé pendant des mois : les retrouvailles avec son public !

C’est pourquoi, libéré depuis une quinzaine de jours, Guizmo organise une rencontre inédite avec son public ce samedi 25 juillet à Paris, lors d’un pop-up store, d’un show live et d’un DJ set. Il sera aussi présent pour rencontrer ses Renards lors d’une séance de dédicaces.

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